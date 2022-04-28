Він розповість про боротьбу України з Росією. Про це заявив представник Білого дому.
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Президент виступить з промовою про підтримку українців, які захищають свою країну і свою свободу від жорстокої війни Росії,
– сказав представник Білого дому.
Що треба знати про допомогу США Україні: останні заяви Байдена
- Раніше Байден повідомив, що Штати нададуть Україні артилерійські системи, гаубиці, боєприпаси для гаубиць і тактичні дрони.
- Президент США наголосив: його країна зможе допомагати Україні зброєю упродовж тривалого часу.
- Також Штати виділять для України ще 500 мільйонів доларів на стабілізацію економіки.
- 24 квітня, на Великдень, з візитом у Київ прибули високопоставлені представники США – держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін, які обговорили, зокрема, оборонну допомогу нашій державі, посилення санкцій проти Росії, гарантії безпеки та фінансову підтримку.
- Ще Байден оголосив про намір призначити Бріджит Брінк послом США в Україні.
- Крім того, сьогодні, 28 квітня, Палата представників США голосуватиме за законопроєкт про ленд-ліз для України. Це є вкрай важливим рішенням, яке допоможе нашій обороноздатності.
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