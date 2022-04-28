Он расскажет о борьбе Украины с Россией. Об этом заявил представитель Белого дома.
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Президент выступит с речью о поддержке украинцев, защищающих свою страну и свою свободу от жестокой войны России,
– сказал представитель Белого дома.
Что нужно знать о помощи США Украине: последние заявления Байдена
- Ранее Байден сообщил, что Штаты предоставят Украине артиллерийские системы , гаубицы, боеприпасы для гаубиц и тактические дроны.
- Президент США подчеркнул: его страна сможет помогать Украине оружием в течение длительного времени.
- Также Штаты выделят для Украины еще 500 миллионов долларов на стабилизацию экономики.
- 24 апреля, на Пасху, с визитом в Киев прибыли высокопоставленные представители США – госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, обсудившие, в частности, оборонную помощь нашему государству, усиление санкций против России, гарантии безопасности и финансовую поддержку.
- Еще Байден объявил о намерении назначить Бриджит Бринк послом США в Украине.
- Кроме того, сегодня, 28 апреля, Палата представителей США будет голосовать за законопроект о ленд-лизе для Украины. Это крайне важное решение, которое поможет нашей обороноспособности.
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