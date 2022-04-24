США продолжат поддерживать украинцев, – Байден
Россия ровно два месяца тому назад начала полномасштабную войну против Украины. Как отметил Байден, несмотря на неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит.
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Российским военным не удалось свергнуть украинскую власть, поэтому Украиной, как подчеркнул Байден, руководит Владимир Зеленский.
Через два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти,
– написал президент США в твиттере.
Байден подчеркнул, что США продолжат поддерживать украинцев "в борьбе за защиту своей родины".
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