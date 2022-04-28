Журналист "Голоса Америки" уточнил, что точного часа голосования еще нет. Но ожидается, что оно состоится к 22:00 по киевскому времени.

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Что это значит для Украины

Если закон о ленд-лизе для Украины одобрят, то это позволит сильно ускорить поставки вооружения, транспорта, продовольствия и другой помощи в аренду или безвозмездно из США в Украину. Все бюрократические и финансовые вопросы будут решаться позже.

Таким образом, можно передавать любое оружие – от патронов и танков до самолетов и ПВО. То есть, Украина подает запрос, Белый дом его рассматривает и после одобрения сразу передает в Украину.

Детали законопроекта о ленд-лизе:

Ранее конгресс США единогласно поддержал программу ленд-лиза для Украины.

Главная идея программы – дать президенту США дополнительные полномочия использовать существующие американские военные резервы и отправлять их в Украину. И потом уже думать о том, как эти резервы пополнять.

После того, как Палата представителей примет этот закон, ее должен подписать президент США Джозеф Байден.

Обратите внимание, что последний раз такая программа использовалась еще во время Второй мировой войны.

Детальнее – что изменится для Украины после принятия ленд-лиза в США: смотрите видео