О том, что это все-таки может случиться, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Заявление политик сделал на заседании Сената 27 апреля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на трансляцию его выступления.
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Соответствующее решение могут принять из-за кровавой войны, которую развязала Россия. Ведь у нее действительно очень много признаков терроризма.
Я не сомневаюсь, что россияне терроризируют украинский народ,
– подчеркнул Блинкен.
Таким образом Россию приравняют к восьми странам, виновным в тысячах смертей. Среди них, в частности, есть:
- Сирия;
- Ирак;
- Ливия;
- Иран.
К этому призывают еще с 2014 года
Ранее о возможности внесения государства-агрессора в этот список уже говорил представитель Госдепартамента США. Он 18 апреля сказал, что решение могут принять через несколько недель.
Однако Белый дом это просили сделать еще после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса в 2014 году. Тогда была подана петиция с просьбой признать террористические действия Кремля. Однако Россию так и не признали спонсором терроризма.
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