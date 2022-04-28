О том, что это все-таки может случиться, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Заявление политик сделал на заседании Сената 27 апреля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на трансляцию его выступления.

К теме Признание России страной-спонсором терроризма позволит запустить дополнительные санкции, – Ермак

Соответствующее решение могут принять из-за кровавой войны, которую развязала Россия. Ведь у нее действительно очень много признаков терроризма.

Я не сомневаюсь, что россияне терроризируют украинский народ,

– подчеркнул Блинкен.

Таким образом Россию приравняют к восьми странам, виновным в тысячах смертей. Среди них, в частности, есть:

Сирия;

Ирак;

Ливия;

Иран.

Заметьте! Верховная Рада 14 апреля официально признала Россию государством-террористом. Также в законопроекте указано, что это тоталитарный неонацистский режим. Поэтому его пропаганда полностью запрещена.

К этому призывают еще с 2014 года

Ранее о возможности внесения государства-агрессора в этот список уже говорил представитель Госдепартамента США. Он 18 апреля сказал, что решение могут принять через несколько недель.

Однако Белый дом это просили сделать еще после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса в 2014 году. Тогда была подана петиция с просьбой признать террористические действия Кремля. Однако Россию так и не признали спонсором терроризма.

Подробнее – какие последствия это будет иметь для агрессора: смотрите видео