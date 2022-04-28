Журналіст "Голосу Америки" уточнив, що точної години голосування ще немає. Але очікується, що воно відбудеться до 22:00 за київським часом.

До теми США розглядають можливість внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму, – Блінкен

Що це означає для України

Якщо закон про ленд-ліз для України схвалять, то це дасть можливість сильно пришвидшити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно з США в Україну. Усі бюрократичні та фінансові питання вирішуватимуть опісля.

Таким чином можна передавати будь-яку зброю – від патронів та танків й літаків і ППО. Тобто Україна подає запит, Білий дім його розглядає й після схвалення одразу передає в Україну.

Деталі законопроєкту про ленд-ліз:

Раніше конгрес США одноголосно підтримав програму ленд-лізу для України.

Головна ідея програми – дати президенту США додаткові повноваження використовувати наявні американські військові резерви та відправляти їх в Україну. І вже потім думати про те, як ці резерви поповнювати.

Після того, як Палата представників схвалить цей закон, її повинен підписати президент США Джозеф Байден.

Зверніть увагу, що востаннє така програма використовувалась ще під час Другої світової війни.

Детальніше – що зміниться для України після прийняття ленд-лізу у США: дивіться відео