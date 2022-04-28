Журналіст "Голосу Америки" уточнив, що точної години голосування ще немає. Але очікується, що воно відбудеться до 22:00 за київським часом.

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Що це означає для України

Якщо закон про ленд-ліз для України схвалять, то це дасть можливість сильно пришвидшити постачання озброєння, транспорту, продовольства та іншої допомоги в оренду чи безоплатно з США в Україну. Усі бюрократичні та фінансові питання вирішуватимуть опісля.

Таким чином можна передавати будь-яку зброю – від патронів та танків й літаків і ППО. Тобто Україна подає запит, Білий дім його розглядає й після схвалення одразу передає в Україну.

Деталі законопроєкту про ленд-ліз:

  • Раніше конгрес США одноголосно підтримав програму ленд-лізу для України.
  • Головна ідея програми – дати президенту США додаткові повноваження використовувати наявні американські військові резерви та відправляти їх в Україну. І вже потім думати про те, як ці резерви поповнювати.
  • Після того, як Палата представників схвалить цей закон, її повинен підписати президент США Джозеф Байден.

Зверніть увагу, що востаннє така програма використовувалась ще під час Другої світової війни.

Детальніше – що зміниться для України після прийняття ленд-лізу у США: дивіться відео