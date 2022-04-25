Зараз Брінк обіймає посаду посла США в Словаччині. Вона працює там з 2019 року.
Раніше Байден 25 квітня офіційно висуне Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні, – Reuters
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Президент США Джо Байден 25 квітня оголосив про намір призначити Бріджит Брінк послом США в Україні.
Джерело:"Білий дім"
Зараз Брінк обіймає посаду посла США в Словаччині. Вона працює там з 2019 року.
Раніше Байден 25 квітня офіційно висуне Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні, – Reuters
Новина доповнються…