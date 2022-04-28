Оккупанты базируют в Мелитополе штурмовые самолеты, ударные вертолеты и транспортно-боевую авиацию. Об этом сообщили в Генштабе 28 апреля.
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Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8,
– говорится в сообщении.
На Донбассе ВСУ сбили 8 воздушных целей
- 1 самолет;
- 1 крылатую ракету;
- 6 БПЛА оперативно-тактического уровня.