Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє 24 канал. Зауважте, що у березні його також викрадали загарбники.

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Окупанти у Мелітополі щодня когось викрадають

За словами Федорова, повідомлення про викрадення жителів Мелітополя окупантами надходять кожного дня.

Є деякі люди, які перебувають у них (росіян – 24 канал) в полоні понад місяць. Наприклад, голова районної ради Прима Сергій Миколайович. І безліч бізнесменів та активістів. Вони кожного дня фактично викрадають когось нового,

– зазначив міський голова.

Він додав, що також щодня отримує повідомлення у соцмережах від родичів викрадених людей. Вони пишуть, що окупанти утримують їхніх рідних безпричинно. Окрім цього, загарбники нерідко катують своїх полонених.

"В нас був приклад, коли вони після 2 тижнів окупації відпустили підприємця. Він не міг ні ходити, ні лежати. Одразу ми його госпіталізували", – зауважив Федоров.

Він підсумував, що загарбники захоплюють у полон мелітопольців, аби залякати їх та познущатися.

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