Они добавляют, что их работа помогла замедлить обеспечение вражеских подразделений по крымскому направлению.

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Разрушенный мост – результат работы группы Движения сопротивления ССО Украины

Мост возле Мелитополя был важным логистическим объектом на пути из временно оккупированного Крыма в Мелитополь.

Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с Крымского полуострова на материковую часть Украины – в районы, оккупированные россиянами,
– рассказывают в ССО.

Они добавляют, что маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил, в частности в направлениях:

  • Полог,
  • Токмак,
  • Мариуполь.

Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта,
– прокомментировали событие военные.

После тщательного планирования операции ее успешно выполнили бойцы Движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины.

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