Противник продолжает наступать в Восточной операционной зоне. Главная цель врага та же – выйти на административные границы Луганщины и Донетчины, а также удержать сухопутный коридор с Крымом.

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Слобожанское направление

На Слобожанском направлении враг сосредотачивает свои усилия, чтобы удержать позиции вблизи Харькова. Также россияне обстреливают украинские войска в отдельных направлениях.

Изюмское направление

Здесь за сутки россияне не предпринимали активных наступательных действий. Однако силы противника сосредоточились на ведении разведки, чтобы выявить оборонные позиции ВСУ и применить артиллерию.

Донецкое и Таврическое направления

Враги хотят помешать перегруппировке украинских войск. Для этого российские военные обстреливают позиции из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии соприкосновения.

Обратите внимание! Продолжается блокировка защитников Мариуполя на заводе "Азовсталь".

Какая ситуация на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях россияне ограничивают передвижение местных жителей и задерживают их. Оккупанты блокируют гуманитарные грузы Украины и грабят селян. К примеру, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.

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Волынское и Полесское, Северское направления

На Волынском и Полесском направлениях враги активных действий не предпринимали. Подразделения вооруженных сил Беларуси осуществляют усиленную охрану границы с Украиной. На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.

Успехи ВСУ в противостоянии с захватчиками

За предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали 5 целей :

один самолет,

пять крылатых ракет,

девять беспилотников.

Наши воины ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары. Только на территории Донбасса и Луганщины они отбили 9 атак врага и уничтожили 6 танков, 1 артиллерийскую систему, 12 единиц бронированной техники, 1 автомобиль и 1 зенитную установку.

Главные события в войне России с Украиной за предыдущий день: коротко

США одобрили ленд-лиз для Украины. Это позволит гораздо быстрее поставлять украинцам вооружение.

Бойцы ССО взорвали важный железнодорожный мост возле Мелитополя. Им оккупанты посталяли оружие и горючее из Крыма.

взорвали важный железнодорожный мост На временно оккупированных территориях российские военные массово похищают мужчин призывного возраста. Чаще всего задерживают ветеранов АТО.

задерживают ветеранов АТО. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича , Украина сможет перейти в контрнаступление ближе к июлю. В это время поступит все оружие от союзников.