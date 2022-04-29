На изюмском направлении враг тоже не наступал. Об этом сообщили в Генштабе 29 апреля.
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На Слобожанском направлении враг продолжает сосредоточивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается производить огневое поражение подразделений ВСУ на отдельных направлениях.
– говорится в сообщении.
В то же время, на Изюмском направлении основные усилия враг сосредоточил на ведении разведки, выявлении оборонных позиций ВСУ и артиллерийском обстреле.
Ситуация в Харькове и области
- 28 апреля враг мощно обстрелял Киевский и Немышлянский районы Харькова из артиллерии. 2 харьковчан погибли, еще 4 – ранены
- В Харьковской области в результате обстрелов тоже пострадали мирные люди: 3 погибших, 7 раненых.
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