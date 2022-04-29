Таку інформацію оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку. Мета окупантів залишається та саме – взяти повний контроль над Донеччиною та Луганщиною.
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Особливо важкі бої в районі Лисичанська та Сєвєродонецька
Особливо важкі бої відбуваються в районі Лисичанська та Сєвєродонецька, що в Луганській області. Росіяни також пробують просунутись на південь від Ізюма до Слов'янська.
У Міноборони Британії кажуть: українська армія чинить потужний опір. Отож російські територіальні завоювання – дуже обмежені, а от втрати сил загарбника – значні.
Ситуація на фронті: коротко зі зведення Генштабу
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація не змінилась.
- На Слобожанському напрямку вороги намагаються утримати позиції поблизу Харкова, а також обстрілюють підрозділи ЗСУ.
- На Ізюмському напрямку росіяни не проводили наступальних дій, проте активно проводили розвідку.
- На Донецькому та Таврійському напрямках вороги здійснювали вогневе ураження наших підрозділів по всій лінії зіткнення.
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