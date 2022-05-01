Відомо, що постраждалі дівчатка 2015 – 2017 років народження отримали рвані, різані та інші травми. Схожі травми отримали дві місцеві жінки та два чоловіки.

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Також ще одна дитина 2007 року народження зазнала осколкове поранення в селищі міського типу Дробишеве Краматорського району.

Крім того, повідомляється, що російські війська не припиняють нищити цивільну інфраструктуру Донбасу.

Упродовж минулої доби (30 квітня – 24 канал) через обстріли був пошкоджений дитячий садочок у Добропіллі та будинок культури в Лимані. Серед інших ганебно обстріляних "секретних військових об’єктів" Донеччини — склади комбінату хлібопродуктів, ремонтна база, гаражі та поліційна станція,

– повідомили в Операції об'єднаних сил.

Там також розповіли, що протягом доби 30 квітня підрозділи ДСНС, що входять до угруповання Об’єднаних сил, мали 19 виїздів. Вони надавали допомогу населенню та займалися ліквідацією наслідків бойових дій.

Підрозділи ДСНС загасили 3 пожежі, що виникли через російські обстріли у Рубіжному та Гірському на Луганщині, а також в Очеретиному Покровського району, що на Донеччині.

Ситуація на Донбасі

Росіяни продовжують наступ на Донбасі, але Збройні Сили України мужньо відбивають ворожі атаки.

За даними британської розвідки, битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом дій російських військових. Втім, у ній вони здобули лише незначний успіх, а втрати у загарбників – великі.

Раніше стало відомо, що росіяни атакували 12 населених пунктів на Донеччині. Ворожі удари поруйнували щонайменше 36 цивільних об'єктів.

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