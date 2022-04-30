Як зазначають у Національній поліції України, російські військові обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині. Ворожі удари поруйнували щонайменше 36 цивільних об'єктів.

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Загинула одна дитина

Правоохоронці підкреслюють, що російські окупанти забрали життя мирних мешканців області. Зокрема, однієї дитини. Також відомо про поранених, серед яких є як дорослі, так і малі.

Що стосується руйнувань, то їх зазнали житлові будинки, лікарня, школа, промисловий цех, а також залізнична інфраструктура області.

Били російські загарбники по низці населених пунктів. Мовиться про Маріуполь, Лиман, Авдіївку, Сіверськ, Миколаївку, Велику Новосілку, Привілля, Соловйове, Райгородок, Новоселівку, Шандриголове та Времівку.

Відомо, що мирне населення на Донеччині окупанти обстрілювали з різноманітного озброєння. Не гребували вони використовувати також авіацію, реактивні системи залпового вогню "Град", а також танки та важку артилерію.

Останні новини з Донецької області

У зведенні Генштабу ЗСУ від 30 квітня повідомляється про те, що окупанти на Донбасі здійснюють спроби наступати на кількох напрямках. Щоправда, поки усі ці намагання російських загарбників не увінчалися успіхом.

Водночас ЗСУ за минулу добу вдалося відбити 14 ворожих атак на території Донецької та Луганської областей. Наші військові знищили 11 ворожих танків, 7 артилерійських систем, 28 одиниць броньованої техніки, а також 14 автомобілів.

Що стосується евакуації, то з Донецької області продовжують виїжджати люди. Як зазначає глава ОВА Павло Кириленко, кожного дня покидають область 150 – 200 людей.

Напередодні українські військові підірвали залізничний міст. Він проходив через Сіверський Донець та сполучав Лиман і Райгородок, що поблизу Слов'янська.

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