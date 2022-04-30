Загарбники наступають на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському напрямках. Про це повідомили в Генштабі 30 квітня.

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На Лиманському напрямку ворог веде наступ у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти намагаються завершити захоплення Рубіжного.

На Попаснянському – тривають бої в напрямку Калинового і Попасної, а на Курахівському – у напрямку Оленівки та Новомихайлівки. Успіхів ворог на жодному з напрямків не має.

ЗСУ на Півдні уразила позиції росіян 23 рази

Станом на вечір 29 квітня ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ 23 рази вдарили по ворогу.

Таким чином українські військові ліквідували 16 російських солдатів, знищили броньовану та автомобільну техніку, станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

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