За даними слідства, обстріли відбувалися у селі міського типу Велика Новосілка та селі Времівка Волноваського району. Крім того, є постраждалі на Луганщині.

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Росіяни продовжують цілеспрямовано обстрілювати мирне населення

29 квітня 2022 року під час обстрілу збройними силами Росії села міського типу Велика Новосілка та села Времівка Волноваського району зазнали тілесних ушкоджень 6 місцевих мешканців, у тому числі 15-річний хлопець. Цього ж дня з міста Сіверська Бахмутського району до лікарні доставлено пораненого 14-річного підлітка.

Наслідки обстрілу Донеччини / Фото Донецька обласна прокуратура

За інформацією прокуратури, 30 квітня у Добропіллі внаслідок застосування окупантами крилатих ракет фугасної проникаючої дії до лікарень потрапили ще 8 людей, серед яких три дівчинки – 5, 6 та 7 років.

Уламками пошкоджено приватні будинки, житлові корпуси місцевого профілакторію, комбінат хлібобулочних виробів,
– зазначають у відомстві.

Облпрокуратура наголошує, що двома днями раніше російські загарбники обстріляли Краматорський район, зокрема населені пункти, де немає військової інфраструктури:

  • Привілля,
  • Майдан,
  • Новомиколаївка,
  • Іванівка.

Повідомляється. що бахмутські хірурги надають допомогу 2 цивільним особам, які отримали тяжкі вогнепальні поранення через обстріли ворогом міста Привілля та міста Гірське Сєвєродонецького району Луганської області.

Обстріли Донеччини: найголовніше

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