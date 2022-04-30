Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Важливо Росіяни на Донеччині обстріляли 12 населених пунктів: вбили цивільних, серед них – дитина

Внаслідок удару по Добропіллю відомо про щонайменше 7 поранених, серед яких – 3 дітей. Водночас пошкоджено щонайменше 6 будинків та 1 нежитлове приміщення.

Росіяни намагаються завдати нам якнайбільшої шкоди, але за кожен злочин доведеться відповідати,

– підкреслив Кириленко.

Наслідки удару по Добропіллю / Фото Павла Кириленка

Водночас він нагадав, що у ніч проти 30 квітня окупанти завдали авіаудару по школі у Привіллі Черкаської громади. Пошкоджені також сусідні будинки.

Яка ситуація на Донбасі

Наразі у Донецькій області тривають важкі бої. Російські окупанти не полишають спроб захопити регіон та ведуть активний наступ. Так, ворог завдає авіа- та ракетних ударів по всій лінії фронту. Російська артилерія продовжує обстрілювати позиції ЗСУ, а також цивільні та інфраструктурні об'єкти.

Росіяни намагались прорватися у Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку, але наткнулися на сильний опір Збройних Сил України й зазнали невдачі. Також ворог продовжує активно обстрілювати з артилерії місто Лиман та прилеглі до нього громади.

У Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська намагаються проводити активний наступ одразу в декількох регіонах України – на Харківщині, а також у Луганській та Донецькій областях.

Українські захисники успішно ліквідовують російських загарбників, які прийшли на нашу землю. Станом на 30 квітня загальні втрати ворога становили 23 200.