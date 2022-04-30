Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Важно Россияне в Донецкой области обстреляли 12 населенных пунктов: убили гражданских, среди них – ребенок

В результате удара по Доброполью известно о по меньшей мере 7 раненых, среди которых – 3 детей. В то же время повреждено не менее 6 домов и 1 нежилое помещение.

Россияне пытаются нанести нам наибольший вред, но за каждое преступление придется отвечать,

– подчеркнул Кириленко.

Последствия удара по Доброполью / Фото Павла Кириленко

В то же время он напомнил, что в ночь на 30 апреля оккупанты нанесли авиаудар по школе в Привилле Черкасской общины. Повреждены также соседние дома.

Какая ситуация на Донбассе

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты не оставляют попыток захватить регион и ведут активное наступление. Да, враг наносит авиа- и ракетные удары по всей линии фронта. Российская артиллерия продолжает обстреливать позиции ВСУ, а также гражданские и инфраструктурные объекты.

Россияне пытались прорваться в Марьинку, Красногоровку и Новомихайловку, но наткнулись на сильное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потерпели неудачу. Также враг продолжает активно обстреливать из артиллерии город Лиман и близлежащие к нему общины.

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска пытаются проводить активное наступление сразу в нескольких регионах Украины – в Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой областях.

Украинские защитники успешно ликвидируют пришедших на нашу землю российских захватчиков. По состоянию на 30 апреля общие потери врага составили 23 200 человек.