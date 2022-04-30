Так, враг наносит авиа- и ракетные удары по всей линии фронта. Российская артиллерия продолжает обстреливать позиции ВСУ, а также гражданские и инфраструктурные объекты. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

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Ситуация в Донецкой области

Россияне пытались прорваться в Марьинку, Красногоровку и Новомихайловку, но наткнулись на сильное сопротивление Вооруженных Сил Украины и потерпели неудачу. Также враг продолжает активно обстреливать из артиллерии город Лиман и близлежащие к нему громады.

Тем временем в Очеретинской территориальной громаде начали самоуничтожаться мины, которые вчера ночью оккупанты разбрасывали с помощью РСЗО "Смерч". Взрывы продолжаются, но, к счастью, пока никто не пострадал.

В Мариуполе ситуация без изменений – стабильно тяжелая.

Главное из линии фронта:

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