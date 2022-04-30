Как сообщила заместитель министр обороны Анна Маряр в эфире национального телемарафона, сейчас продолжаются горячие бои героев ВСУ с российскими оккупантами. Противостояние с врагом идет на Востоке и Юге Украины, а мишенями для ракетных ударов становятся города по всей Украине, передает 24 канал.

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ВСУ оказывают успешное сопротивление

Как рассказала Маляр, враг атакует интенсивно и большими силами, но особыми успехами похвастаться не может.

Ситуация динамично меняется. Враг продолжает наступательные действия, но ВСУ оказывают мощно и успешно сопротивляются,

– заявила заместитель министра обороны.

Так она сообщила, что на Харьковском в направлении некоторые украинские города удается вернуть под наш контроль, а на Донетчине и Луганщине враг не может воплотить свои планы – выйти в админграницы областей.

Ситуация на фронте

Мужественные украинские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами. В зоне ООС герои нанесли врагу очередные потери.

Еще 4 вражеских атаки ВСУ отразили на Востоке, россияне потеряли много личного состава и техники.

Министерство обороны Украины призывает украинцев не распространять призывы об атаке другой страны и еще раз подчеркнуло: наша армия только обороняется.

Полк ССО "Азов" Киев показал, как продолжает уничтожать российских оккупантов на Юге.

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с польскими журналистами сообщил, что было найдено еще одно массовое захоронение в Киевской области, было обнаружено 900 тел. Пока невозможно подсчитать, скольких мирных жителей замучили и убили российские оккупанты.

Бойцам ВСУ удалось превратить в груду обгоревшего металлолома батарею вражеских "Ураганов" и другой техники.

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