Все это – часть обыденной жизни и полка ССО "Азов". Доказательство того – видео, опубликованное лидером азовского Руха Андреем Белецким.

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Полк ССО "Азов" Киев продемонстрировал свои будни в мощном видео

Ранее бойцы полка сил специальных операций "Азов" рассказали, что они продолжают неустанно тренироваться и совершенствоваться.

Огневая подготовка, тактика ведения боя, полевая медицина и другие необходимые для защитников навыки постоянно оттачиваются нашими воинами для успешного выполнения боевых задач,

– рассказывают военные.

Сейчас все это проявляется в боях – полк ССО "Азов" Киев перешел на юг Украины, где активно уничтожает врага и демонстрирует, что такое настоящий патриотизм и любовь к стране.

Полк ССО "Азов" Киев продолжает уничтожать врага на юге Украины: смотрите видео