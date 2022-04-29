Торжественная церемония награждения прошла в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве. Об этом сообщили на официальном сайте Офиса Президента.

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Зеленский вручил награды защитникам Украины

Глава государства подчеркнул, что это для него большая честь, ведь они ежедневно борются для нас за жизнь и свободу.

Мы будем всегда благодарны всем, кто встал на защиту нашего государства в этой войне, развязанной Россией. И всегда будем помнить каждого и каждую, кто отдал жизнь за Украину и за каждого из нас,
– отметил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что от имени всего украинского народа склоняет голову перед родными героев, павших за Украину.

Да, награду получили:

  • подполковник Сергей Бурковский
  • капитан Виталий Гураль
  • старший лейтенант Дмитрий Дозирчий
  • полковник Александр Зугравый
  • генерал-лейтенант Сергей Наев
  • полковник Дмитрий Кащенко
  • майор Александр Кукурба
  • подполковник ПС ВСУ Вячеслав Цыганков
  • капитан ВС ВСУ Олег Пасечник
  • полковник Медицинских сил ВСУ Александр Слесаренко
  • подполковник ВСУ Леонид Хода

Трое были удостоены ордена "Золотая Звезда" посмертно:

  • сержант Десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Балюк
  • мастер-сержант Сухопутных войск Александр Цюпак
  • майор Павел Сбитов

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