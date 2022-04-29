Урочиста церемонія нагородження відбулася в Білому залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві. Про це повідомили на офіційному сайті Офісу Президента.

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Зеленський вручив нагороди захисникам України

Глава держави наголосив, що це для нього велика честь, адже вони щодня виборюють для нас життя і свободу.

Ми будемо завжди вдячні всім, хто став на захист нашої держави в цій війні, розв'язаній Росією. І завжди будемо пам'ятати кожного й кожну, хто віддав життя за Україну й за кожного з нас,
– зазначив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що від імені всього українського народу схиляє голову перед рідними героїв, полеглих за Україну.

Так, нагороду отримали:

  • підполковник Сергій Бурковський
  • капітан Віталій Гураль
  • старший лейтенант Дмитро Дозірчий
  • полковник Олександр Зугравий
  • генерал-лейтенант Сергій Наєв
  • полковник Дмитро Кащенко
  • майор Олександр Кукурба
  • підполковник ПС ЗСУ В'ячеслав Циганков
  • капітан ПС ЗСУ Олег Пасічник
  • полковник Медичних сил ЗСУ Олександр Слєсаренко
  • підполковник ЗСУ Леонід Хода

Троє були удостоєні ордена "Золота Зірка" посмертно:

  • сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ Володимир Балюк
  • майстер-сержант Сухопутних військ Олександр Цюпак
  • майор Павло Сбитов

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