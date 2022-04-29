Урочиста церемонія нагородження відбулася в Білому залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві. Про це повідомили на офіційному сайті Офісу Президента.

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Зеленський вручив нагороди захисникам України

Глава держави наголосив, що це для нього велика честь, адже вони щодня виборюють для нас життя і свободу.

Ми будемо завжди вдячні всім, хто став на захист нашої держави в цій війні, розв'язаній Росією. І завжди будемо пам'ятати кожного й кожну, хто віддав життя за Україну й за кожного з нас,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що від імені всього українського народу схиляє голову перед рідними героїв, полеглих за Україну.

Так, нагороду отримали:

підполковник Сергій Бурковський

капітан Віталій Гураль

старший лейтенант Дмитро Дозірчий

полковник Олександр Зугравий

генерал-лейтенант Сергій Наєв

полковник Дмитро Кащенко

майор Олександр Кукурба

підполковник ПС ЗСУ В'ячеслав Циганков

капітан ПС ЗСУ Олег Пасічник

полковник Медичних сил ЗСУ Олександр Слєсаренко

підполковник ЗСУ Леонід Хода

Троє були удостоєні ордена "Золота Зірка" посмертно:

сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ Володимир Балюк

майстер-сержант Сухопутних військ Олександр Цюпак

майор Павло Сбитов