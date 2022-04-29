Урочиста церемонія нагородження відбулася в Білому залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві. Про це повідомили на офіційному сайті Офісу Президента.
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Зеленський вручив нагороди захисникам України
Глава держави наголосив, що це для нього велика честь, адже вони щодня виборюють для нас життя і свободу.
Ми будемо завжди вдячні всім, хто став на захист нашої держави в цій війні, розв'язаній Росією. І завжди будемо пам'ятати кожного й кожну, хто віддав життя за Україну й за кожного з нас,
– зазначив Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що від імені всього українського народу схиляє голову перед рідними героїв, полеглих за Україну.
Так, нагороду отримали:
- підполковник Сергій Бурковський
- капітан Віталій Гураль
- старший лейтенант Дмитро Дозірчий
- полковник Олександр Зугравий
- генерал-лейтенант Сергій Наєв
- полковник Дмитро Кащенко
- майор Олександр Кукурба
- підполковник ПС ЗСУ В'ячеслав Циганков
- капітан ПС ЗСУ Олег Пасічник
- полковник Медичних сил ЗСУ Олександр Слєсаренко
- підполковник ЗСУ Леонід Хода
Троє були удостоєні ордена "Золота Зірка" посмертно:
- сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ Володимир Балюк
- майстер-сержант Сухопутних військ Олександр Цюпак
- майор Павло Сбитов
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