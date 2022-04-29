З кожним днем наша перемога в цій війні стає все ближчою. Про головні події 65 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Палата представників США підтримала ленд-ліз, росіяни обстріляли Київ: основне за 64 день війни

06:24 Президент США жорстко відреагував на газовий шантаж Росії. Джо Байден наголосив: Москві не вдасться використовувати власні енергоресурси, аби уникнути відповідальності за агресію.

04:24 У Пентагоні повідомили, що помітили рух частини російських військ від оточеного Маріуполя у напрямку Запорізької області. При цьому активні бойові дії та бомбардування у місті продовжуються.

04:17 Конгрес США готовий оперативно розглянути пропозицію президента Байдена про надання Україні 33 мільярдів доларів допомоги.

03:33 У Пентагоні підрахували, що з початку війни Росія запустила по Україні 1900 ракет. Зараз російські військові зосередили авіабомбардування по Маріуполі та на решті території Донбасу.

02:14 Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Болгарія ремонтуватиме пошкоджену українську техніку. Також Софія підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

02:11 Після візиту в Україну генсек ООН повідомив, що організація планує видати грошові виплати 2 мільйонам українців. Свої дії ООН координуватиме з українським урядом.

01:07 В тимчасово окупованій Василівці, що на Запоріжжі, побільшало російських військових. В ОВА кажуть, що загарбники нарощують сили та прикриваються цивільними, аби не потрапити під вогонь ЗСУ.

00:47 Генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідав Ірпінь, Бородянку та Бучу. Очільник Організації Об'єднаних націй зауважив, що після цього в нього з'явилось відчуття порожнечі та втрати.

00:43 За попередню добу Повітряні сили ЗСУ знищили 15 ворожих цілей. Зокрема, наші захисники збили 5 ракет та російський Су-34.