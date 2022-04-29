Про це в ефірі 24 каналу повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що
До теми На тимчасово окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку
Викрали більше ніж 200 людей
За 2 місяці окупації росіяни викрали понад 200 осіб з Мелітополя. Ця тенденція продовжується,
– заявив мер міста.
За його словами, раніше окупанти викрадали лише воїнів АТО, активістів та представників влади. Однак зараз почали забирати людей за списками.
Змушують служити у ворожій армії
Федоров наголосив, що ще 2 тижні тому російські військові лише пропонували жителям тимчасово окупованих територій служити в армії країни-агресорки. Водночас зараз українців змушують це робити.
Вони їх викрадають на блокпостах та змушують служити в збройних силах Росії,
– зазначив Федоров.
Він також додав, що є факти, коли люди намагались виїхати на підконтрольну українській владі територію, однак на блокпостах російські військові не пропускали чоловіків призовного віку.
Федоров розповів, що у Мелітополі викрадають українців і змушують їх служити в армії ворога: дивіться відео