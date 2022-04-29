Об этом в эфире 24 канала сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

К теме На временно оккупированных территориях россияне массово похищают мужчин призывного возраста

Похитили более 200 человек

За 2 месяца оккупации россияне похитили более 200 человек из Мелитополя. Эта тенденция продолжается,

– заявил мэр города.

По его словам, ранее оккупанты похищали только воинов АТО, активистов и представителей власти. Однако сейчас стали забирать людей по спискам.

Заставляют служить во вражеской армии

Федоров подчеркнул, что еще 2 недели назад российские военные только предлагали жителям временно оккупированных территорий служить в армии страны-агрессора. В то же время, сейчас украинцев заставляют это делать.

Они их похищают на блокпостах и заставляют служить в вооруженных силах России,

– отметил Федоров.

Он также добавил, что есть факты, когда люди пытались выехать на подконтрольную украинским властям территорию, однако на блокпостах российские военные не пропускали мужчин призывного возраста.

Федоров рассказал, что в Мелитополе похищают украинцев и заставляют их служить в армии врага: смотрите видео