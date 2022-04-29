С каждым днем наша победа в этой войне становится все ближе. О главных событиях 65 дня войны читайте в материале 24 канала.

К теме Палата представителей США поддержала ленд-лиз, россияне обстреляли Киев: основное за 64-й день войны

06:24 Президент США жестко отреагировал на газовый шантаж России. Джо Байден подчеркнул: Москве не удастся использовать собственные энергоресурсы во избежание ответственности за агрессию.

04:24 В Пентагоне сообщили, что заметили движение части российских войск от окруженного Мариуполя в направлении Запорожской области. При этом активные боевые действия и бомбежки в городе продолжаются.

04:17 Конгресс США готов оперативно рассмотреть предложение президента Байдена о предоставлении Украине 33 миллиардов долларов помощи.

03:33 В Пентагоне подсчитали, что с начала войны Россия запустила по Украине 1900 ракет. Сейчас российские военные сосредоточили авиабомбардировки на Мариуполе и на остальной территории Донбасса.

02:14 Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков во время встречи с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что Болгария будет ремонтировать поврежденную украинскую технику. Также София поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

02:11 После визита в Украину генсек ООН сообщил, что организация планирует выдать денежные выплаты 2 миллионам украинцев. Свои действия ООН будет координироваться с украинским правительством.

01:07 Во временно оккупированной Васильевке, что в Запорожской области, увеличилось количество российских военных. В ОВА говорят, что захватчики наращивают силы и прикрываются гражданскими, чтобы не попасть под огонь ВСУ.

00:47 Генсек ООН Антониу Гутерриш посетил Ирпень, Бородянку и Бучу. Глава Организации Объединенных наций отметил, что после этого у него появилось чувство пустоты и потери.

00:43 За предыдущие сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили 15 враждебных целей. В частности, наши защитники сбили пять ракет и российский Су-34.