Все це – частина буденного життя й полку ССО "Азов". Доказом цього є відео, опубліковане лідером азовського Руху Андрієм Білецьким.

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Полк ССО "Азов" Київ продемонстрував свої будні у потужному відео

Раніше бійці полку сил спеціальних операцій "Азов" розповіли, що вони продовжують невпинно тренуватися та вдосконалюватися.

Вогнева підготовка, тактика ведення бою, польова медицина та інші необхідні для захисників навички постійно відточуються нашими воїнами для успішного виконання бойових завдань,

– розповідають військові.

Зараз все це проявляється у боях – полк ССО "Азов" Київ перейшов на південь України, де активно знищує ворога та демонструє, що таке справжній патріотизм та любов до країни.

Полк ССО "Азов" Київ продовжує нищити ворога на півдні України: дивіться відео