Соответствующую информацию обнародовали в оперативно-тактической группировке "Восток" вечером 29 апреля.

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В течение суток российские фашистские войска совершили 4 атаки,
– сообщают в пресс-службе ОТГ.

Бойцы Вооруженных Сил Украины нанесли мощные удары по захватчикам, уничтожив:

  • 173 единицы личного состава врага;
  • 4 танка;
  • 6 БМП;
  • 2 БТР;
  • 13 АТТ;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 2 минометных расчета;
  • 5 беспилотных летательных аппаратов.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие оккупантов.

Битва за Донбасс: что известно

  • Российское командование перебросило войска на восток Украины, надеясь захватить Донбасс.
  • Однако украинские защитники героически противостоят врагу и уничтожают оккупантов сотнями каждый день.
  • Интенсивные бои продолжаются уже больше недели. За это время противник не добился никакого результата.

К слову – почему битва за Донбасс может уничтожить Путина: смотрите видео