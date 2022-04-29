Соответствующую информацию обнародовали в оперативно-тактической группировке "Восток" вечером 29 апреля.

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В течение суток российские фашистские войска совершили 4 атаки,

– сообщают в пресс-службе ОТГ.

Бойцы Вооруженных Сил Украины нанесли мощные удары по захватчикам, уничтожив:

173 единицы личного состава врага;

4 танка;

6 БМП;

2 БТР;

13 АТТ;

5 артиллерийских систем;

2 минометных расчета;

5 беспилотных летательных аппаратов.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие оккупантов.

Битва за Донбасс: что известно

Российское командование перебросило войска на восток Украины, надеясь захватить Донбасс.

Однако украинские защитники героически противостоят врагу и уничтожают оккупантов сотнями каждый день.

Интенсивные бои продолжаются уже больше недели. За это время противник не добился никакого результата.

К слову – почему битва за Донбасс может уничтожить Путина: смотрите видео