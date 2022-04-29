Соответствующую информацию обнародовали в оперативно-тактической группировке "Восток" вечером 29 апреля.
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В течение суток российские фашистские войска совершили 4 атаки,
– сообщают в пресс-службе ОТГ.
Бойцы Вооруженных Сил Украины нанесли мощные удары по захватчикам, уничтожив:
- 173 единицы личного состава врага;
- 4 танка;
- 6 БМП;
- 2 БТР;
- 13 АТТ;
- 5 артиллерийских систем;
- 2 минометных расчета;
- 5 беспилотных летательных аппаратов.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие оккупантов.
Битва за Донбасс: что известно
- Российское командование перебросило войска на восток Украины, надеясь захватить Донбасс.
- Однако украинские защитники героически противостоят врагу и уничтожают оккупантов сотнями каждый день.
- Интенсивные бои продолжаются уже больше недели. За это время противник не добился никакого результата.
К слову – почему битва за Донбасс может уничтожить Путина: смотрите видео