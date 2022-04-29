Відповідну інформацію оприлюднили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід" ввечері 29 квітня.
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Протягом доби російські фашистські війська здійснили 4 атаки,
– повідомляють в пресслужбі ОТУ.
Бійці Збройних Сил України завдали потужних ударів по загарбниках, знищивши:
- 173 одиниці особового складу ворога;
- 4 танки;
- 6 БМП;
- 2 БТР;
- 13 АТТ;
- 5 артилерійських систем;
- 2 мінометних розрахунків;
- 5 безпілотних літальних апаратів.
Українські військовослужбовці надалі продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу окупантів.
Битва за Донбас: що відомо
- Російське командування перекинуло війська на Схід України, сподіваючись захопити Донбас.
- Однак українські захисники героїчно протистоять ворогу та знищують окупантів сотнями щодня.
- Інтенсивні бої тривають вже понад тиждень. За цей час противник не досяг ніякого результату.
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