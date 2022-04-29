На этот раз это сделали воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Много техники оккупанта им удалось ликвидировать после мощного огневого поражения.

Главное Украинцы выбили россиян из Русской Лозовой, минус 23 тысячи оккупантов: основное за 65 день войны

Среди уничтоженной техники:

  • батарея "Ураганов" БМ-27
  • 5 единиц ТЗМ
  • 2 единицы военной автомобильной техники
  • немало боеприпасов

Куча металла и фейерверков. Слава Украине!
– подписали сообщение.

Как бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику: смотрите видео

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