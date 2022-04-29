На этот раз это сделали воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Много техники оккупанта им удалось ликвидировать после мощного огневого поражения.

Главное Украинцы выбили россиян из Русской Лозовой, минус 23 тысячи оккупантов: основное за 65 день войны

Среди уничтоженной техники:

батарея "Ураганов" БМ-27

5 единиц ТЗМ

2 единицы военной автомобильной техники

немало боеприпасов

Куча металла и фейерверков. Слава Украине!

– подписали сообщение.

Как бойцы ВСУ уничтожили вражескую технику: смотрите видео

Смотрите также – ВСУ захватили вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300 на Запорожье: видео