Цього разу це зробили воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Чимало техніки окупанта їм вдалося ліквідувати після потужного вогневого ураження.

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Серед знищеної техніки:

  • батарея Ураганів БМ-27
  • 5 одиниць ТЗМ
  • 2 одиниці військової автомобільної техніки
  • чимало боєприпасів

Купа металу та феєрверків. Слава Україні!
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Як бійці ЗСУ знищили ворожу техніку: дивіться відео

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