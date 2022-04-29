Цього разу це зробили воїни 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Чимало техніки окупанта їм вдалося ліквідувати після потужного вогневого ураження.
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Серед знищеної техніки:
- батарея Ураганів БМ-27
- 5 одиниць ТЗМ
- 2 одиниці військової автомобільної техніки
- чимало боєприпасів
Купа металу та феєрверків. Слава Україні!
– підписали допис.
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