Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маряр в ефірі національного телемарафону, зараз тривають гарячі бої героїв ЗСУ з російськими окупантами. Протистояння з ворогом точиться на Сході та Півдні України, а мішенями для ракетних ударів стають міста по всій Україні, передає 24 канал.

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ЗСУ чинять успішний опір

Як розповіла Маляр, ворог атакує інтенсивно та великими силами, але особливими успіхами похизуватися не може.

Ситуація динамічно змінюється. Ворог продовжує наступальні дії, але ЗСУ чинять потужно та успішно чинять опір,

– заявила заступниця міністра оборони.

Тако вона повідомила, що на Харківському у напрямку деякі українські міста вдається повернути під нашо контроль, а на Донеччині та Луганщині ворог не може втілити свої плани – вийти до адмінкордонів областей.

Ситуація на фронті

Мужні українські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами. У зоні ООС герої завдали ворогу чергових втрат.

Ще 4 ворожих атаки ЗСУ відбили на Сході, росіяни втратили багато особового складу та техніки.

Міністерство оборони України закликає українців не поширювати заклики щодо атаки іншої країни та вкотре підкреслило: наша армія лише обороняється.

Полк ССО "Азов" Київ показав, як продовжує нищити російських окупантів на Півдні.

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з польськими журналістами повідомив, що було знайдено ще одне масове захоронення на Київщині, було виявлено 900 тіл. Наразі неможливо підрахувати, скількох мирних мешканців закатували та вбили російські окупанти.

Бійцям ЗСУ вдалося перетворити на купу обгорілого металобрухту батарею ворожих "Ураганів" та іншої техніки.

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