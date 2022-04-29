Як сказав президент України, наші бійці дають гідну відсіч ворога на всіх напрямках.
Важливо Тепер люди хочуть їх вбити, – Зеленський про зміну ставлення українців до перемовин з росіянами
Яка ситуація у регіонах
За словами Зеленського, складна ситуація зберігається на Харківщині, але у наших бійців є важливі тактичні успіхи. На Донбасі постійні жорстокі бомбардування, удари по інфраструктурі та житловим районам свідчать про те, що Росія хоче зробити цю територію безлюдною.
У Маріуполі, який був одним з найбільш розвинутих в регіоні, зараз російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині, яку вони, на жаль, контролюють, цинічніші від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи.
Підтримка США безцінна
Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам, президенту Джо Байдену і Конгресу за аналог відомої програми ленд-лізу, яка дуже допомогла боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни.
Я впевнений, що зараз ленд-ліз допоможе Україні та усьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас. Програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода і нині уміє захищатися від тиранії,
– сказав президент.
Що зміниться для України після ухвалення ленд-лізу у США: дивіться відео
Що ще сказав Зеленський у свіжому зверненні: головне
- Уряд України розглянув питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Черги і зростання цін на заправках є в багатьох областях. Протягом тижня – двох буде забезпечена така система постачання пального в Україну, яка зможе не допускати дефіциту.
- Зараз уже 27 іноземних дипломатичних представництв працюють в столиці.
- Будь-які спроби перевести нашу територію в адміністративну, валютну чи будь-яку іншу систему Росії означатимуть тільки одне: сама Росія від цього і постраждає.
Звернення Володимира Зеленського 29 квітня: дивіться відео