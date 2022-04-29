Кожен вам скаже, що "ми не віримо й ми не хочемо", – Зеленський

Про це під час спілкування з польськими журналістами сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. За словами глави держави, це реальна картина теперішнього стану переговорів.

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Зеленський наголосив, що в українців немає бажання до переговорів через звірства російських окупантів, які своїми діями відібрали життя в людей та їх домівки.

"Бажання немає у людей. Для цього не потрібно мати соціологічні дослідження. Якщо ви вийдете на вулицю і запитайте в будь-якої людини: більшість людей вам просто скаже... Кожен вам скаже, що "ми не віримо й ми не хочемо", – сказав президент.

Глава держави додав, що українцям просто хочеться вбити російських військових.

Людям хочеться їх вбити. Просто вбити й це правда. Коли тобі хочеться когось вбити, то ти точно не думаєш про те, як з ним говорити. У людей саме таке ставлення,

– заявив Зеленський.

Президент зазначив, що він повинен мати діалог і триматися за спробу домовитися. Разом з тим, Зеленський оголосив, що після звірств росіян настала інша стадія переговорів.

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Коли таке ставлення, то дуже складно про щось говорити, – президент

Президент розповів про зміну настроїв у суспільстві. За його словами, спершу люди виступали за переговорний процес, однак згодом змінили свою думку. Зеленський заявив, що українці переживали, що росіян отруять його.

А потім після Бучі, Маріуполя – люди просто хочуть їх вбити за те, що вони вбили нас. Коли таке ставлення, то дуже складно про щось говорити. Тому я серцем, душею і головою зі своїм народом,

– сказав президент.

Зеленський зауважив, що Україні потрібно говорити з Росією, якщо буде шанс зупинити війну чи врятувати людей. Зокрема, глава держави навів приклад про потребу розблокування Маріуполя.

Україна разом з ООН намагається евакуювати людей з "Азовсталі". Президент наголосив, що про це потрібно говорити, щоб врятувати людей.

Водночас, за його словами, переговори повинні бути не принизливі для України та без ультиматумів. Український президент вимагає від Росії конкретики та прямих перемовин з Володимиром Путіним.

Перемовини України та Росії: останні деталі

В Офісі Президента раніше заявляли, що переговори з російською стороною тривають практично безперервно в онлайн форматі.

Наприкінці березня делегації України та Росії провели переговори у Стамбулі. Тоді Україна передала росіянам своє бачення закінчення війни.

Однак ніяких помітних зрушень відтоді не було. Щобільше, Росія на тлі невдача на Півночі наростила кількість обстрілів на Півдні та Сході.

Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів, якщо Росія проведе псевдореферендум у Херсоні та знищить людей у Маріуполі.

Нещодавно у Туреччині анонсували зустріч Зеленського з Путіним. Та в ОП зазначили, що час зустрічі та контекст – не визначені.

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