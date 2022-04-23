За словами Володимира Зеленського, наші люди, які знаходиться на тимчасово окупованих територіях, повинні не допомагати окупантам. Про це він зазначив в прямому ефірі телеканалу Рада.

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Президент України повідомив, що завдяки нашій розвідці та звичайним людям, які мають українську позицію, відомо, що відбувається на окупованих територіях. Наприклад, українці передають такі факти, що по квартирах ходять російські військові та збирають ті чи інші дані.

Я вважаю, що це не на користь дипломатичному врегулюванню цієї ситуації. Це точно завадить закінченню війни дипломатичним шляхом. Це точно неправильний крок збоку Росії,

– акцентував Володимир Зеленський.

"Це говорить про те, що всі ці зустрічі дипломатичних груп – це фікція. І такий політичний театр з, до речі, дуже поганими акторами", – додам Зеленський.

Нагадаємо! Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомляв, що питання продовження переговорів між Росією та Україною залишається відкритим. Якщо противник доб'є Маріуполь, переговори обидвох сторін можуть припинитися.

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