Відповідну інформацію очільник українського МЗС розповів під час інтерв'ю американському виданню. Також він пояснив ймовірність таких зустрічей.

Зауважте Війну можуть закінчити прямі переговори Зеленського та Путіна, – Подоляк

Кулеба прокоментував перемовини Зеленського та Путіна

Дмитро Кулеба пояснив, що не вважає, що Росія готова знайти "рішення за столом переговорів". Однак додав: "Та якщо я побачу, що вони змінюють своє ставлення і готові серйозно шукати взаємоприйнятні рішення, я переступлю через свою огиду, сяду з ним (главою МЗС Росії Сергієм Лавровим – 24 канал) і поговорю".

Чим швидше президент Путін погодиться зустрітися з президентом Зеленським, тим більше шансів наблизити момент закінчення війни,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України пояснив, що вважає, що будь-що нижче, ніж переговори між Зеленським і Путіним, не принесе жодного рішення.

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