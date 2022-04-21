Михайло Подоляк зазначив, що при цьому повинна бути сильною, продуманою та юридично вивіреною позицією української сторони.

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"Це те, над чим працює сьогодні команда юристів, консультантів і переговорна група з української сторони. Відповідно, ми сподіваємося, що позиції Президента Володимира Зеленського будуть надзвичайно міцними на цих переговорах", – зазначив Михайло Подоляк.

На його думку, під час перемовин Президент України зможе донести до керівника країни-агресора ключові та принципові речі.

Ситуація на Сході України

Михайло Подоляк зазначив, що потрібно дочекатися розвитку ситуації та оцінити, наскільки серйозним буде наступальний запал російської армії.

Ресурсів у них достатньо, ракет достатньо, бомбардувати наші міста вони, на жаль, продовжують. У них іще є жива сила й техніка, яку їм не шкода знищити на наших полях. Тому почекаймо якийсь час, і тоді ми зможемо вже судити про позиції сторін, насамперед Президента України, на майбутніх двосторонніх зустрічах,

– повідомив Михайло Подоляк.

Він додав, що у найближчі тиждень – півтора можна буде краще зрозуміти ситуацію.

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