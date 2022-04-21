Михаил Подоляк отметил, что при этом должна быть сильной, продуманной и юридически выверенной позиция украинской стороны.

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"Это то, над чем работает сегодня команда юристов, консультантов и переговорная группа с украинской стороны. Соответственно, мы надеемся, что позиции Президента Владимира Зеленского будут чрезвычайно прочными на этих переговорах", – отметил Михаил Подоляк.

По его мнению, во время переговоров Президент Украины сможет донести до руководителя страны-агрессора ключевые и принципиальные вещи.

Ситуация на Востоке Украины

Михаил Подоляк отметил, что нужно дождаться развития ситуации и оценить, насколько серьезным будет наступательный порыв российской армии.

Ресурсов у них достаточно, ракет достаточно, бомбить наши города они, к сожалению, продолжают. У них еще есть живая сила и техника, которую им не жалко уничтожить на наших полях. Поэтому подождем какое-то время, и тогда мы сможем уже судить о позициях сторон, прежде всего Президента Украины, на предстоящих двусторонних встречах,

– сообщил Михаил Подоляк.

Он добавил, что в ближайшую неделю – полторы можно будет лучше понять ситуацию.

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