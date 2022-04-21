В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются. Точное количество потерь врага трудно установить из-за высокой интенсивности боевых действий.
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Какие потери врага в технике:
- танков – 829,
- боевых бронированных машин – 2118,
- артиллерийских систем – 393,
- РСЗО – 136,
- средства ПВО – 67,
- самолетов – 172,
- вертолетов – 151,
- автомобильной техники – 1508,
- корабли /катера – 8,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166,
- специальная техника – 27,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в войне в Украине Россия потеряла уже около 30–35% всех сухопутных сил. В Пентагоне цифры называют несколько меньше – 25%. Поэтому российское военное командование понимает, что необходима мобилизация. Однако ее в российском обществе не воспримут.
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