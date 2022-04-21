В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются. Точное количество потерь врага трудно установить из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Какие потери врага в технике:

  • танков – 829,
  • боевых бронированных машин – 2118,
  • артиллерийских систем – 393,
  • РСЗО – 136,
  • средства ПВО – 67,
  • самолетов – 172,
  • вертолетов – 151,
  • автомобильной техники – 1508,
  • корабли /катера – 8,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166,
  • специальная техника – 27,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в войне в Украине Россия потеряла уже около 30–35% всех сухопутных сил. В Пентагоне цифры называют несколько меньше – 25%. Поэтому российское военное командование понимает, что необходима мобилизация. Однако ее в российском обществе не воспримут.

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