В Украине ликвидировали треть сухопутных сил врага

Он заявил, что по данным Пентагона, Россия в войне с Украиной потеряла 25% своих сухопутных сил, которых по статистике было около 200 тысяч. Однако Геращенко считает, что "выбито" больше, а именно 30 – 35%.

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То есть сухопутных сил, по данным Пентагона, у них уже 25%, а я думаю, 30 – 35% выбиты просто: ранены, отказники, те, кто не хочет служить. Второе – у них ведь не война, а "спецоперация", и контрактник по закону имеет право отказаться от контракта, если это не война. Была бы война – не имела бы права отказаться. А так – у них же "спецоперация", войны нет,

– рассказал Антон Геращенко.

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По словам советника главы МВД, в России начинают публично говорить о необходимости мобилизации. Однако идти в Украину с оружием там не торопятся. Причиной, по мнению Геращенко, является то, что "никто не хочет умирать из-за глупости Путина".

Чиновник отметил, что Россия ставила для Приднестровья, своего анклава в Молдове четкую задачу – 15 тысяч наемников, но не получила ни одного. Также россияне пытались завербовать абхазов и южноосетинцев, однако и это не дало ожидаемых результатов.

Кроме того, нет большого желания воевать с ВСУ и у самих россиян. По словам Геращенко, военные страны-агрессора массово пишут заявления об отказе служить.

Такая ситуация является результатом работы украинской киберармии, которая с первых дней войны показывала россиянам тела убитых, оторванные руки и ноги их соотечественников.

"В России, знаете, им хочется говорить: "Ура, ура, давайте бить украинцев", сидя у телевизоров. А вот приезжать сюда и попадать под наши "Грады" и артиллерию – желания особого нет", – убежден Геращенко.

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