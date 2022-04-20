Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он подчеркнул, что в России фактически сорвали скрытую мобилизацию.

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Россияне хотят побед, но не воевать

Как отметил советник, мобилизации не помогают даже обещания денежного вознаграждения тем, кто пойдет воевать. Так, государство-агрессор не смогло найти ни людей внутри России, ни сирийских наемников.

Сейчас россияне не хотят воевать. Конечно, у них есть желание победить, здесь нельзя лгать. Впрочем, они желают смотреть на эту войну по телевизору, а не воевать,

– подчеркнул Денисенко.

Вклад всех украинцев

Он добавил, что сорвать мобилизацию в России также помогла наша серьезная победа на информационном фронте. В то же время, она состоялась благодаря общим усилиям украинского народа.

К примеру, все, кто звонил своим родственникам и близким в Россию или распространяли правдивую информацию о зверствах россиян, – внесли свой вклад в то, чтобы этой мобилизации не было.

Денисенко отметил, что россияне не хотят воевать: смотрите видео