По данным Генштаба, с начала 2022 для прохождения службы в 42 частях Южного военного округа удалось отобрать только 130 военных по контракту.

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Сообщается, что даже у этих 130 военнослужащих нет большого желания воевать – уже 22 человека отказались воевать в Украине.

Враг деморализован и испуган украинским сопротивлением. Верим в ВСУ и продолжаем поддерживать наших воинов морально и материально.

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