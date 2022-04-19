За даними Генштабу, від початку 2022 року для проходження служби у 42 частинах Південного військового округу вдалося відібрати лише 130 військових за контрактом.

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Повідомляється, що навіть ці 130 військовослужбовців не мають великого бажання воювати – вже 22 людини відмовилися воювати в Україні.

Ворог деморалізований та наляканий українським опором. Тож вірмо у ЗСУ та продовжуємо підтримувати наших воїнів морально та матеріально.

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