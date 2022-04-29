Каждый вам скажет, что "мы не верим и мы не хотим", – Зеленский

Об этом в ходе общения с польскими журналистами сказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По словам главы государства, это реальная картина нынешнего состояния переговоров.

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Зеленский подчеркнул, что у украинцев нет желания к переговорам из-за зверств российских оккупантов, которые своими действиями отняли жизнь у людей и их дома.

"Желания нет у людей. Для этого не нужно иметь социологические исследования. Если вы выйдете на улицу и спросите любого человека: большинство людей вам просто скажет... Каждый вам скажет, что "мы не верим и мы не хотим", – сказал президент.

Глава государства добавил, что украинцам просто хочется убить российских военных.

Людям хочется их убить. Просто убить и это правда. Когда тебе хочется кого-то убить, ты точно не думаешь о том, как с ним говорить. У людей именно такое отношение,

– заявил Зеленский.

Президент отметил, что у него должен быть диалог и он должен держаться за попытку договориться. Вместе с тем Зеленский объявил, что после зверств россиян наступила другая стадия переговоров.

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Когда такое отношение, то очень сложно о чем-то говорить – президент

Президент рассказал об изменении настроений в обществе. По его словам, сначала люди выступали за переговорный процесс, однако впоследствии изменили свое мнение. Зеленский заявил, что украинцы переживали, что россияне отравят его.

А потом после Бучи, Мариуполя люди просто хотят их убить за то, что они убили нас. Когда такое отношение, очень сложно о чем-то говорить. Поэтому я сердцем, душой и головой со своим народом,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что Украине нужно говорить с Россией, если будет шанс остановить войну или спасти людей. В частности, глава государства привел пример необходимости разблокирования Мариуполя.

Украина вместе с ООН пытается эвакуировать людей из "Азовстали". Президент подчеркнул, что об этом нужно говорить, чтобы спасти людей.

В то же время, по его словам, переговоры должны быть не унизительными для Украины и без ультиматумов. Украинский президент потребовал от России конкретики и прямых переговоров с Владимиром Путиным.

Переговоры Украины и России: последние детали

В Офисе Президента ранее заявляли, что переговоры с российской стороной продолжаются практически непрерывно в онлайн-формате.

В конце марта делегации Украины и России провели переговоры в Стамбуле. Тогда Украина передала россиянам свое видение окончания войны.

Однако никаких заметных сдвигов с тех пор не последовало. Более того, Россия на фоне неудачи на Севере нарастила количество обстрелов на Юге и Востоке.

Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров, если Россия проведет псевдореферендум в Херсоне и уничтожит людей в Мариуполе.

Недавно в Турции анонсировали встречу Зеленского с Путиным. Но в ОП отметили, что время встречи и контекст не определены.

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