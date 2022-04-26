В новом интервью иностранным журналистам дипломат заявил, что Украина и Россия вели переговоры об окончании войны еще с первых дней полномасштабного вторжения. Однако сейчас Кулеба уверен, что только встреча Зеленского и Путина может привести к результатам.

Достойно внимания Поездка в Москву – это ловушка, – Кулеба рассказал, чего Украина ожидает от Гутерреша

Глава МИД Украины о Лаврове и Путине

Кулеба также считает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не готов к серьезному разговору. По мнению украинского дипломата, Россия еще не пришла к тому, чтобы найти решение за столом переговоров.

Но если я увижу, что они меняют свое отношение и готовы серьезно искать взаимоприемлемые решения, я преодолею свое отвращение, сяду с ним и поговорю,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По его словам, чем быстрее президент России Владимир Путин согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, тем больше шансов приблизить момент завершения войны.

Кулеба подчеркнул, что он не дает 100% гарантии, но уверен в президенте Украины. Глава МИД также добавил, что "чем дольше Путин избегает этой встречи, тем вероятнее, что он полностью сосредоточен на сценарии войны".

Ночное обращение Зеленского за 25 апреля: смотреть видео