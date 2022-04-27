Такое мнение высказал министр обороны Турции Акар Хулуси по итогам исторической встречи на американской авиабазе Рамштайн. Там главы оборонных ведомств 40 стран выразили свое видение ситуации и приняли важные для Украины решения.

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Важный диалог и дипломатия

По словам Хулуси, Турция внимательно следит за происходящим в Украине и делает все возможное, чтобы не было трагических последствий. Он утверждает, что следует умеренно открыть путь для дипломатии.

Президент Турции многократно встречался как с Путиным, так и с Зеленским. Он прилагает усилия, чтобы сесть за стол переговоров и как можно быстрее добиться прекращения огня. Хотя есть определенные трудности, мы надеемся, что, возможно, с предложениями нашего президента удастся встретиться двум лидерам в ближайшие дни.

– сказал Хулуси.

Он также подчеркнул, что Турция поддерживает эвакуацию гражданского населения Украины и всячески помогает.

Переговоры и вероятная встреча Путина и Зеленского

Через несколько дней с момента вторжения в Украину Россия запросила мирные переговоры. Они продолжаются до сих пор, а завершит их и войну якобы встреча двух президентов и подписание мирного соглашения. Организационным процессом занимается Турция. Ее президент неоднократно настаивал на встрече и говорил, что работает над этим.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что чем быстрее Владимир Путин согласится на встречу с Владимиром Зеленским, тем больше шансов закончить войну. В то же время у Кремля нет четкой позиции по поводу встречи.

В то же время президент Владимир Зеленский четко объяснил: если россияне уничтожат наших людей в Мариуполе и провозгласят псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов.

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