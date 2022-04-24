О планах Путина в войне с Украиной пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники, информированные о намерениях российского диктатора.

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Путин серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения

В статье говорится, что Путин серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения с Украиной после того, как Россия потерпела поражение во время наступления на Севере Украины.

Но впоследствии он изменил свое мнение и сказал людям, участвующим в переговорах, что не видит перспектив урегулирования.

Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по (русскому – 24 канал) телевидению, и хочет выиграть по-крупному,

– цитируют журналисты один из информированных источников о ходе переговоров.

Журналисты пишут, что Москва и Киев согласовали первый проект мирного соглашения на встрече в Стамбуле.

Но переговоры зашли в тупик после того, как Владимир Зеленский обвинил Россию в военных преступлениях против мирных жителей в Буче и Мариуполе.

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Путину не понравилось, что "Москва" пошла ко дну Черного моря

В статье Financial Times говорится, что президента России разозлило, что Украина потопила крейсер "Москва". Об этом журналистам сказали два источника.

Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем,

– сказал один из собеседников.

Затопление "Москвы" стало унижением для Путина, поэтому он был против подписания чего-либо.

"После "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", – добавил собеседник.

У Путина искаженное представление войны

Журналисты отмечают, что украинские и западные чиновники сомневались в приверженности Путина мирным переговорам. По их мнению, Россия хочет только выиграть время для дальнейшего наступления.

Источники Financial Times заявили, что у российского президента, вероятно, есть искаженный взгляд на войну, о которой ему докладывают генералы и показывают на пропагандистском телевидении.

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Несмотря на очевидные доказательства, как заявили источники журналистов, Путин настаивает, что российские войска не причастны к гражданским убийствам.

Один из источников FT сказал, что Путин "все силами" избегает личной встречи с Зеленским. "Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи", – заявил источник.

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