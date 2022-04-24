Про плани Путіна у війні з Україною пише британське видання Financial Times з посиланням на джерела, які поінформовані про наміри російського диктатора.

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Путін серйозно розглядав можливість укладання мирної угоди

У статті йдеться, що Путін серйозно розглядав можливість укладання мирної угоди з Україною після того, як Росія зазнала поразки під час наступу на Півночі України.

Та згодом він змінив свою думку й сказав людям, які беруть участь у переговорах, що не бачить перспектив для врегулювання.

Путін щиро вірить у ту нісенітницю, яку він чує по (російському – 24 канал) телебаченню, і хоче виграти по-крупному,

– цитують журналісти одне з поінформованих джерел про перебіг переговорів.

Журналісти пишуть, що Москва та Київ узгодили перший проєкт мирної угоди на зустрічі у Стамбулі.

Та переговори зайшли в глухий кут після того, як Володимир Зеленський звинуватив Росію у воєнних злочинах проти мирних жителів у Бучі та Маріуполі.

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Путіну не сподобалося, що "Москва" пішла на дно Чорного моря

У статті Financial Times йдеться, що президента Росії розлютило, що Україна потопила крейсер "Москва". Про це журналістам сказали два джерела.

Була надія на угоду. Путін ходив туди-сюди. Йому потрібно знайти спосіб вийти із цієї ситуації переможцем,

– сказав один із співрозмовників.

Затоплення "Москви" стало приниження для Путіна, тому він був проти підписання чогось.

"Після "Москви" він не виглядає переможцем, тому що це було принизливо", – додав співрозмовник.

У Путіна спотворене уявлення війни

Журналісти зазначають, що українські та західні чиновники сумнівалися у відданості Путіна мирним переговорам. На їх думку, Росія хоче тільки виграти час для подальшого наступу.

Джерела Financial Times заявили, що російський президент, ймовірно, має спотворений погляд на війну, про яку йому доповідають генерали і показують на пропагандистському телебаченні.

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Попри очевидні докази, як заявили джерела журналістів, Путін наполягає, що російські війська не причетні до вбивств цивільних.

Одне з джерел FT сказало, що Путін "усі силами" уникає особистої зустрічі із Зеленським. "Він хоче, щоб все було вирішено до їхньої особистої зустрічі", – заявив співрозмовник видання.

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